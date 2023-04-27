الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عرض متهم بدهس شابين في حادث تصادم بالقاهرة على الطب الشرعي

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة عرض قائد السيارة المتسبب في مصرع شابين يستقلان دراجة نارية في القاهرة على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان أنّ المتهم في أثناء الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم في منطقة الرحاب وسقوط وفيات، وتبين العثور على جثتي شابين وهما إسلام ح، ومحمد م في العقد الرابع من العمر، ونُقلت الجثتان إلى أحد المستشفيات في دائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن. وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحريات بأنّه في أثناء استقلال الشابين لدراجة نارية أعلى كوبري التماثيل بمنطقة الرحاب صدمتهما سيارة ولقي مصرعهما في الحال، وعقب تقنين الإجراءات ضبط قائد السيارة المتسببة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

إيداع طفلين بـ3 ابتدائى دار رعاية لقتلهما صديقهما فى البحيرة

سفارة فلسطين بالقاهرة: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم لمصر

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملاته اليوم

"ذا ويك": حاكم فلوريدا أبرز تهديد لبايدن فى السباق الرئاسى للبيت الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى