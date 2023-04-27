ماجد المصرى: شغلتنا بتأثر على علاقتى بأسرتى.. وقضيت الصيف كله بعيد عنهم

قال الفنان ماجد المصري، إنه برغم حبه الشديد لمهنة التمثيل؛ إلا أن مشاكلها كثيرة جدًا، لافتاً إلى أن لها مشاكل صحية متعبة جدًا فوق ما يمكن تخيله.

وأضاف الفنان ماجد المصري، خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية dmc، أن من ضمن مشاكل مهنة التمثيل أنها تؤثر على علاقتنا الأسرية جدًا، معقبًا : "مبلحقش أقعد في بيتي، مبلحقش أقعد مع أولادي ومراتي، دايماً في الإجازات عندي شغل، كل دي سلبيات مش محتاج تكون في حياتي".

وتابع: "السنة إللي فاتت أنا مشفتش الصيف ده خالص، كنت قاعد في أبو ظبي بعمل مسلسل أنا وهند صبري وإياد نصار، وقضيت الصيف كله هناك، في النهاية ده شغلي، وده مسؤولية، والبيت وأولادي ومراتي مسؤولية كمان ولهم حق عليا، لكن بقول شغلي وأكل عيشي وبحاول أسجل حاجة في تاريخي بشكل محترم".