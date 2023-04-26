الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": فرنسا تلقت أكثر من 33 طلبًا لإجلاء رعاياها من الخرطوم

جانب من تلقي رعايا
جانب من تلقي رعايا الخرطوم

قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن مطار شارل ديجول بباريس استقبل أول طائرة فرنسية قادمة من السودان، وعلى متنها 245 من الرعايا الفرنسيين والأجانب.

وأضاف "شقير"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتابع الأحداث الدائرة عن كثب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في السودان، موضحًا أن الرئيس الفرنسي أجرى اتصالات مكثفة منذ بداية الاشتباكات في السودان، مع بعض المسئولين في المنطقة وعلى رأسهم، سامح شكري، وزير الخارجية.

وتابع أن الرئيس "ماكرون" اجتمع بالأمس مع المجلس القومي الوطني الفرنسي؛ للتعرف على وضع السفارة الفرنسية في السودان وكيفية إجلاء الرعايا الفرنسيين.

وذكر أن فرنسا تلقت أكثر من 33 طلبًا من دول أوروبية وغير أوروبية ودول حليفة وشريكة؛ لإجلاء رعاياها من الخرطوم على رأسها النيجر والمغرب وسويسرا وبلجيكا.

 

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