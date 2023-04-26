"القاهرة الإخبارية": هدوء حذر فى الخرطوم مع سريان هدنة وقف إطلاق النار

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن هناك هدوءا تامًا في المدينة، في ثاني أيام هدنة وقف إطلاق النار.

وأضاف أن حركة المواطنين في السودان لا تزال مقيدة بسبب الاشتباكات في عدد من الأماكن المتفرقة، ولكن بشكل فردي.

وكان قد أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موافقتهما على هدنة جديدة لمدة اثنتين وسبعين ساعة بوساطة أمريكية.

من جهته؛ قال الجيش السوداني في بيان، إنه وافق على الهدنة للتخفيف على المواطنين ولدواع إنسانية بشرط التزام الطرف الثاني بها.

وأشارت قوات الدعم السريع، في بيان لها، إلى استعدادها للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة السودان بسلام.

وبدأت الهدنة مع منتصف ليلة الرابع والعشرين من أبريل، بعد أن أعلنت واشنطن نجاح مفاوضات مكثفة مع طرفي الأزمة.