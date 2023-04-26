الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باكستان تعلن اكتشاف أول إصابة بجدرى القردة على أراضيها

جدرى القردة
جدرى القردة

أعلنت السلطات الباكستانية يوم الثلاثاء ثبوت إصابة رجل بجدري القردة، لتصبح أول حالة إصابة مؤكدة بالمرض في باكستان.

ولم يقدم مسؤولو الصحة تفاصيل إضافية عن إصابة الرجل.

وقال مسؤولون إنه تم تنبيه سلطات المطار والمستشفيات لمراقبة المزيد من حالات الإصابة بالمرض.

ووفق ما ذكرت وكالة "أنباء أسوشيتدبرس أوف باكستان" الحكومية، تم فحص أقارب الرجل الذي ثبتت إصابته، وتوجيه النصح لهم بالعزل الذاتي لضمان عدم انتشار الفيروس.

ويعد جدري القردة مرضا فيروسيا نادرا، ولكنه قد يكون خطيرا ويبدأ عادة بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم العقد الليمفاوية، ثم يتطور إلى طفح جلدي.

ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

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