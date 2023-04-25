الوكالة الدولية للتنمية: ميليشيا الدعم السريع تنتهك القانون الدولى

أكد مدير الوكالة الدولية للتنمية، أن أولوية عمل الوكالة هي إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مختلف المستشفيات السودانية لإغاثة المرضى والمصابين.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للتنمية خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء: «لدينا فريق عمل على الأرض في السودان مختص بانتشال الجثث ودفنها».

وأشار مدير الوكالة الدولية للتنمية، إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان شديدة الصعوبة.

وتابع: لدينا غرفة عمليات تقوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني لبحث مسارات آمنة لإيصال المساعدات.

وكشف مدير الوكالة، أن ميليشيا الدعم السريع تستخدم سيارات دفع رباعي وتقوم بالسطو على المتاجر والمنازل.