Letters to Trump.. كل ما تريد معرفته عن كتاب ترامب الجديد

كشفت صحيفة تلجراف البريطانية أن كتاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتضمن عدة رسائل من أصدقاء مشهورين وشخصيات عامة، منها رسالة من الملك تشارلز الثالث .

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإنه تم إرسال رسالة من الأمير تشارلز إلى ترامب في 1995، يشكره فيها ترامب على عضويته الفخرية في منتجع Mar-a-Lago بفلوريدا ودعوته إلى لندن.

ويحتوي كتاب "رسائل إلى ترامب" المقرر صدوره قريبًا على 150 رسالة من شخصيات من بينها الملكة إليزابيث الثانية وكيم جونج أون، رئيس كوريا الشمالية، الأربعين للولايات المتحدة، رونالد ريجان، وريتشارد نيكسون، الرئيس الأمريكي الأسبق.

وفي نيويورك هذا الشهر، واجه ترامب عددًا من التهم الجنائية عن مدفوعاته المالية للنجمة الإباحية Stormy Daniels، لمنعها من نشر ادعائها حول لقاء جنسي مع ترامب عام 2006.

كما يواجه تهمًا تتعلق بانتهاكات التمويل الانتخابي، وسجل المعاملات التجارية والاحتيال الضريبي، ونفى الرئيس السابق ارتكابه أي من هذه المخالفات.

رسائل إلى ترامب

فيما يتعلق برسالة تشارلز، قالت صحيفة التلجراف إن ترامب لم يحصل على إذن بنشرها، مضيفة أن كتاب ترامب احتوى على رسالة من ديانا، أميرة ويلز الراحلة وزوجة تشارلز الأولى، من يوليو 1997، قبل وقت قصير من وفاتها في حادث سيارة في باريس، تشكر فيها ترامب على الزهور التي أرسلها بمناسبة عيد ميلادها.

ورد أن ديانا في رسالتها عن باقة الزهور: "إنها رائعة حقًا، وقد تأثرت بشدة لأنك فكرت بي بهذه الطريقة الخاصة"، ما أثار انتقاد الكثيرين أبرزهم شقيق الأميرة الراحلة تشارلز سبنسر الذي شكك في هذه الرسالة، مشيرًا أن ترامب يزعم أنه تلقاها من ديانا، وإنها تحتوى على لغة ومفردات فجة، لا تمثل الأميرة ديانا.

وذكرت صحيفة التليجراف رسائل من شخصيات عامة أخرى مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، رداً على شكوى بشأن مزارع الرياح بالقرب من ملاعب الجولف في اسكتلندا، ورسائل من الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، بخصوص تنظيم موسكو لملكة جمال الكون في عام 2013.

أزمة حقوق النشر والطبع في كتاب ترامب الجديد

وأعلن عدد من الأسماء المدرجة في كتاب ترامب منذ إعلانه اعتراضهم عن كتابه الجديد، بأن لم يمنحوه الإذن بنشر رسائلهم المكتوبة، ما وضع مصير الكتاب في أزمة الحقوق القانونية لطبع ونشر هذا الكتاب.

وصرحت جين س. جينسبيرج، أستاذة قانون الملكية الفنية في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، لمجلة نيوزويك إن مبدأ قانون حقوق الطبع والنشر ثابت منذ مئات السنين، وهو عدم نشر أي رسالة بدون إذن مرسلها.