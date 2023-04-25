الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

Letters to Trump.. كل ما تريد معرفته عن كتاب ترامب الجديد

كتاب رسائل إلى ترامب
كتاب رسائل إلى ترامب

كشفت صحيفة تلجراف البريطانية أن كتاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتضمن عدة رسائل من أصدقاء مشهورين وشخصيات عامة، منها رسالة من الملك تشارلز الثالث .

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإنه تم إرسال رسالة من الأمير تشارلز إلى ترامب في 1995، يشكره فيها ترامب على عضويته الفخرية في منتجع Mar-a-Lago بفلوريدا ودعوته إلى لندن.

ويحتوي كتاب "رسائل إلى ترامب" المقرر صدوره قريبًا على 150 رسالة من شخصيات من بينها الملكة إليزابيث الثانية وكيم جونج أون، رئيس كوريا الشمالية، الأربعين للولايات المتحدة، رونالد ريجان، وريتشارد نيكسون، الرئيس الأمريكي الأسبق.

وفي نيويورك هذا الشهر، واجه ترامب عددًا من التهم الجنائية عن مدفوعاته المالية للنجمة الإباحية Stormy Daniels، لمنعها من نشر ادعائها حول لقاء جنسي مع ترامب عام 2006.

كما يواجه تهمًا تتعلق بانتهاكات التمويل الانتخابي، وسجل المعاملات التجارية والاحتيال الضريبي، ونفى الرئيس السابق ارتكابه أي من هذه المخالفات.

رسائل إلى ترامب

فيما يتعلق برسالة تشارلز، قالت صحيفة التلجراف إن ترامب لم يحصل على إذن بنشرها، مضيفة أن كتاب ترامب احتوى على رسالة من ديانا، أميرة ويلز الراحلة وزوجة تشارلز الأولى، من يوليو 1997، قبل وقت قصير من وفاتها في حادث سيارة في باريس، تشكر فيها ترامب على الزهور التي أرسلها بمناسبة عيد ميلادها.

ورد أن ديانا في رسالتها عن باقة الزهور: "إنها رائعة حقًا، وقد تأثرت بشدة لأنك فكرت بي بهذه الطريقة الخاصة"، ما أثار انتقاد الكثيرين أبرزهم شقيق الأميرة الراحلة تشارلز سبنسر الذي شكك في هذه الرسالة، مشيرًا أن ترامب يزعم أنه تلقاها من ديانا، وإنها تحتوى على لغة ومفردات فجة، لا تمثل الأميرة ديانا.

وذكرت صحيفة التليجراف رسائل من شخصيات عامة أخرى مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، رداً على شكوى بشأن مزارع الرياح بالقرب من ملاعب الجولف في اسكتلندا، ورسائل من الرئيس الروسي الحالي  فلاديمير بوتين، بخصوص تنظيم موسكو لملكة جمال الكون في عام 2013.

أزمة حقوق النشر والطبع في كتاب ترامب الجديد

وأعلن عدد من الأسماء المدرجة في كتاب ترامب منذ إعلانه اعتراضهم عن كتابه الجديد، بأن لم يمنحوه الإذن بنشر رسائلهم المكتوبة، ما وضع مصير الكتاب في أزمة الحقوق القانونية لطبع ونشر هذا الكتاب.

وصرحت جين س. جينسبيرج، أستاذة قانون الملكية الفنية في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، لمجلة نيوزويك إن مبدأ قانون حقوق الطبع والنشر ثابت منذ مئات السنين، وهو عدم نشر أي رسالة بدون إذن مرسلها.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الملكة إليزابيث حقوق النشر رئيس كوريا الشمالية الملك تشارلز

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

حبس شخص طعن آخر بسكين فى المرج 4 أيام

مخطط دولة دارفور ضد مصر

المُحرض الرياضى!

"فخر المراغة".. مسن ينهي كتابة المصحف بخط يده: أحاول تسجيله رسميا بالأزهر (صور)

4 مواقع ثقافية لوزارة الثقافة فى سيناء.. تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة