"خارجية النواب" تنعى مساعد الملحق الإدارى للسفارة المصرية بالسودان

نعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مساعد الملحق الإداري للسفارة المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت خارجية النواب، في بيان، إنها تنعي ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالخرطوم، الذي استشهد يوم الإثنين إبان توجهه من منزله لمقر السفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين وتأمين عودتهم لأرض الوطن سالمين.

وذكر البيان، أن اللجنة تحتسب الفقيد من الشهداء عند الله الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مصالح الوطن ومواطنيه ورمزا للفداء والتفاني، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.