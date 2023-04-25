الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالشروط والأوراق المطلوبة.. طريقة الحصول على السيارة المجهزة للمعاقين

السيارة المجهزة للمعاقين
السيارة المجهزة للمعاقين

يتسائل عدد كبير من المواطنين من ذوي الإعاقة عن كيفية الحصول على السيارة المجهزة للمعاقين خلال العام الجاري 2023، وترصد "الدستور" بالشروط والمستندات المطلوبة طريقة الحصول على سيارة معاقين.

شروط الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2023

1- أن الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على سيارة مجهزة يجب ألا يقل عن 18 عامًا.

2- يجب عليهم الخضوع لفحص طبي لتحديد مدى ملاءمته لقيادة السيارة.

3- تحدد اللجنة الطبية مدى ملاءمة الفرد للقيادة بناءً على عدة عوامل.

4- يجب ألا تكون إعاقة الشخص شديدة بما يكفي لمنعه من قيادة أي نوع من السيارات، ولا ينبغي أن تكون بسيطة بما يكفي لطلب سيارة مجهزة.

5- الإعاقات التي تجعل القيادة مستحيلة، مثل الإعاقات البصرية، غير مؤهلة للمركبات المجهزة.

6- من الضروري أيضًا أن يتمتع الشخص بظروف قيادة آمنة لنفسه وللآخرين.

7- تقدم اللجنة الطبية كل هذه التقارير إلى المجلس العام.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة خلال 2023

1- أحضار صورتين شخصيتين.
2- صورة بطاقة الرقم القومي للمعاق.
3- صورة من المؤهل الدراسي.
4- صورة من رخصة القيادة.
5- صورة من التقارير الطبية التي تشرح الحالة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يكون فيها نسبة الإعاقة محددة ، والتي من شروطها ألا تقل عن 35%.

6- تأكد من حصولك على كل هذه المستندات قبل التقدم للحصول على سيارة خاصة.

الفئات المستهدفة للحصول على سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2023

1- المدنيون الذين يعانون من إعاقات حركية تمنعهم من قيادة سيارة عادية.

2- لتلقي الخدمة بشكل صحيح يجب أن يكون من فئة حاملي الجنسية المصرية.

3- كما يجب أن يحدد الكشف الطبي أنهم لائقون طبيًا لاستلام السيارة المجهزة.

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