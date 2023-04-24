"القاهرة الإخبارية" ترصد حالة الوافدين من السودان عبر معبر "أرقين" (فيديو)

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين البري، "إن الصورة في معبر أرقين لا تختلف كثيرًا عن الصورة في مطار شرق القاهرة، حيث أن جميعها صور تؤكد على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إجلاء رعاياها المتواجدون داخل القطر السوداني، الذين يرغبوا في الفرار من الاشتباكات والحرب بين الأطراف السودانية".

وأضاف مصطفى عبدالفتاح عبر مداخلة للقاهرة الاخبارية، أن الصورة في معبر أرقين البري، هي صور تؤكد أن مصر حريصة على إجلاء كل من يريد الخروج عبر التصريحات التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعليمات التي تتبع من قبل القنصليات المصرية في عدد من المدن السودانية.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة، أطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي وجروبات الواتساب والفيسبوك والسوشيال ميديا، إرشادات يجب اتباعها خلال هذه الفترة للخروج من المناطق غير الآمنة، وهي المناطق الواقعة في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مدينة أم درمان، وبعد ذلك التوجه إلى أقرب نقاط التقاء يستقل من خلالها الحافلات، حافلات نقل الركاب التي تتوافد على معبر أرقين البري منذ أكثر من 26 ساعة.