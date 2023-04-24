مصرى عائد من السودان: نشكر الرئيس على استجابته السريعة لعودتنا لأرض الوطن

قال أحد الجالية المصرية العائدة من السودان، إنه كان في موقف صعب للغاية في ولاية الخرطوم بالسودان، حيث اندلعت المناوشات الحربية بين الجيش الوطني السوداني وميليشيات الأمن السريع بصورة مفاجأة، معبراً: "كنا في حالة صدمة، ومش عارفين ننزل الشوارع نشتري احتياجاتنا الأساسية".

عودة الجالية المصرية

وأكد خلال حواره لكاميرا فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجالية المصرية بالسودان كانت ومازالت على تواصل مستمر بالخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان.

الأزمة السودانية

وتابع: "السلطات المصرية كانت على متابعة مستمرة مع الجالية، وكان فيه توجيهات إننا نفضل في المنازل لحين توفير الوقت المناسب لنقلهم لمصر".

واستطرد: "بشكر الرئيس السيسي على استجابته السريعة للجالية المصرية في السودان من أجل العودة لأرض الوطن".