5 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جانب ترعة بين قريتي الدوالطة وبليفيا في مركز بنى سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بدائرة مركز بني سويف، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية إصابة "أحمد. ب. م"، 33 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وابنته "ملك"، 3 سنوات، مصابة حالة إغماء، و"رحاب. ر. ذ"، 27 سنة، مصابة بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقتها "صفية. ر . ذ"، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"سعدية. ف . ع"، 70 سنة، مصابة بسحجات وكدمات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، كذلك تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق.