الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بقوة 5.9 درجة.. زلزال قوى يضرب سواحل إندونيسيا

مقياس ريختر لزلازل
مقياس ريختر لزلازل

ضرب زلزال قوي بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مساء الأحد ، سواحل إندونيسيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكان مركز الزلزال وقع على عمق كيلومترين، وعلى مسافة 218 كم غرب مدينة بادانج التي يبلغ عدد سكانها 840 ألف نسمة.

ولم ترد معلومات عن الخسائر والدمار المحتملين.

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي – المتوسطي أمس السبت، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي – المتوسطي إلى أن مركز الزلزال وقع في بحر باندا على مسافة 346 كلم جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 355 الف نسمة

وأضاف المركز في بيانه، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 20 كلم.

ولم ترد أية معلومات عن احتمال وقوع تسونامى نتيجة لذك، كما لم ترد أية أنباء عن تسجيل إصابات أو حصول أضرار مادية.
 

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