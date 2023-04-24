الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تعليق صادم من محمد رمضان على الانتقادات الموجهة لأغنية "نمبر وان"

محمد رمضان وإسعاد
محمد رمضان وإسعاد يونس

علق الفنان محمد رمضان، على الانتقادات الموجهة إلى أغنيته "نمبر وان" حيث تم اعتبارها بأنها غرور من الفنان محمد رمضان، كما اعتبرها البعض رسائل موجهة كنوع من التحدي لشخص، واعتبرها البعض الآخر بأن محمد رمضان يتبع المدرسة التسويقية للأمريكان الأفارقة  الذين يغنون راب في أمريكا. 

وقال الفنان محمد رمضان خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية dmc، أنه لم يكن يرى كل هذه الخريطة من الانتقادات الموجهة إلى أغنيته، معقباً:" نمبر وان،  أغنية نجحت، وعجبت جمهوري، وجمهوري شاورلي إنهم عايزين من ده تاني".

وتابع الفنان محمد رمضان: "قبل ما أعمل ده تاني، بدأت أدرس نوع المزيكا اللي يتلائم مع طبيعة صوتي، وإيه نوع الكلمات اللي ينفع أقولها، وهستفيد إيه كمحمد رمضان من تجربة الغناء".

وأردف : "بدأت أحليها في عيني، واكتشفت إن المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل، إحنا طول عمرنا بنضرب المثل بجنازة "أم كلثوم" وكذلك جنازة عبدالحليم، لكن مفيش جنازة ممثلة مشابهة، واكنشفت إن ده بسبب إن المغني أقرب للجمهور من الممثل".

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