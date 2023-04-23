حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية في القاهرة

خضع المتهمون في قضية سرقة الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، في ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وكمية من الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة حال قيامهم بقص وسحب كابلات أحد أعمدة الإنارة بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بأن الكابلات المضبوطة بحوزتهم من متحصلات سرقة أعمدة الإنارة بالطريق محل البلاغ، وأضاف أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.