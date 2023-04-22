السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

الريال السعودى
الريال السعودى

يبحث الكثيرين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة في أيام عيد الفطر المبارك.

 


وتستعرض "الدستور"، سعر الريال السعودي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في جميع البنوك بمصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم من البنك المركزي
سجل سعر الريال السعودي اليوم:

8.21 للشراء.
8.25 للبيع.
 

سعر الريال السعودي  اليوم من البنك الأهلي المصري
شهد سعر الريال السعودي اليوم:

8.19 للشراء.
8.22 للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودي اليوم:

8.19 للشراء.
8.22 للبيع.
 

سعر الريال السعودي  اليوم من بنك الإسكندرية
بلغ سعر الريال السعودي اليوم:

8.21 للشراء.
8.25 للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم من البنك التجاري الدولي
شهد سعر الريال السعودي اليوم:

8.18 للشراء.
8.25 للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم من مصرف أبو ظبي الإسلامي
وصل سعر الريال السعودي اليوم:

8.23 للشراء.
8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم من بلوم بنك 
شهد سعر الريال السعودي اليوم:

8.11 للشراء.
8.25 للبيع.
 

الأكثر قراءة

دعاء الصباح اليوم السبت 22-4-2023

"نيويورك تايمز": المتهم بتسريب وثائق سرية أمريكية بدأ نشرها منذ فبراير 2022

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

تفاصيل حالة الطقس ثانى أيام عيد الفطر المبارك

سعر الدولار اليوم السبت 22-4-2023 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

سعر الذهب اليوم السبت 22-4-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا