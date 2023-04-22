سعر الريال السعودى ثانى أيام عيد الفطر المبارك

يبحث الكثيرين عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة في أيام عيد الفطر المبارك.



وتستعرض "الدستور"، سعر الريال السعودي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في جميع البنوك بمصر.

سعر الريال السعودي اليوم من البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم:

8.21 للشراء.

8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم:

8.19 للشراء.

8.22 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم:

8.19 للشراء.

8.22 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم:

8.21 للشراء.

8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي اليوم:

8.18 للشراء.

8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم:

8.23 للشراء.

8.25 للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم من بلوم بنك

شهد سعر الريال السعودي اليوم:

8.11 للشراء.

8.25 للبيع.

