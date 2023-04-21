مهدى المشاط يتهم واشنطن بالسعى لعرقلة جهود السلام فى اليمن

اتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، الولايات المتحدة بالسعي لعرقلة جهود السلام، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الرياض والمنطقة الرضوخ لضغوط واشنطن.

وقال المشاط إن واشنطن لا تريد حل الملفات الإنسانية وليس من مصلحة الرياض والمنطقة الرضوخ للضغوط الأمريكية.

وأضاف أن الرضوخ للضغوط والمساعي الأمريكية سيكون على حساب دول التحالف، وسيجلب لها الدمار وعدم الاستقرار.

وبشأن المفاوضات مع الجانب السعودي، صرح المشاط بأنه خلال المفاوضات بوساطة عمانية، تمسكنا بحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال، وحقه في وقف التدخل في اليمن ورفع الحصار وتسليم الرواتب من عائدات ثرواتنا السيادية.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على أن الأعوام الثمان الماضية لم تجلب لليمن والمنطقة سوى الخراب والدمار وما ترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار.