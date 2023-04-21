الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الروسية: واشنطن صامتة على العراقيل الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية

السفارة الروسية
السفارة الروسية

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة تفضل الصمت على القيود الحمائية التي يفرضها أتباعها الأوروبيون على المنتجات الزراعية من أوكرانيا.


وقالت السفارة: "خوفا من المنافسة مع الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، فكرت الأقمار الصناعية الأمريكية في أوروبا في وضع حواجز حمائية أمام المنتجات الزراعية من الجمهورية "التي ترعاها" ولسبب ما تفضل الإدارة التزام الصمت حيال هذا الأمر".

 

وأضافت البعثة الدبلوماسية أن الغرب، انطلاقا من روح "العادات الاستعمارية الجديدة المتجذرة"، لا يهتم إلا برفاهيته ويخشى المنافسة مع الحبوب الرخيصة من أوكرانيا.

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