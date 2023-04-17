السيطرة على حريق بسيارة ملاكى بسبب ماس كهربائى فى دارالسلام بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق بسيارة ملاكي على الطريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتبين أن سببه ماس كهربائي من التوصيلات الداخلية بالسيارة، ولا توجد إصابات بشرية.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد باحتراق مقدمة سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة دارالسلام دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، العميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دارالسلام بنشوب حريق بسيارة دائرة مركز دارالسلام، حيث تبين نشوب الحريق بالسيارة ملاكي " قيادة المدعو صبري ش م م، 26 سنة مهندس زراعي ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال صاحب السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات الداخلية بالسيارة وأضاف باحتراق مقدمة السيارة تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.