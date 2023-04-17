الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. ظهور محامي يشكك في أحقية راوية ورشاد

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 أحداث مفاجئة جديدة حول ملكية مي عز الدين التي تقوم دور راوية ومعها فتحي عبد الوهاب الذي يؤدي دور رشاد.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

ففي مشاهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 ظهر محامي لأول مرة إلى راوية يخبرها بأن جدتها كانت متزوجة من شخص آخر غير جدها الحقيقي، وهو ما يعني أن ملكيتها لسوق الكانتو باطلة ولا تمتلك أي دكان في السوق.

راوية تذهب إلى طه القماش

وفي مشهد آخر ذهبت راوية إلى أمير كرارة "طه القماش" لكي تخبره بما قاله المحامي حول أحقيتها في الحجة وسوق الكانتو، إلا أن طه القماش وعدها بالبحث عن مدى حقيقة هذا الأمر.

بعد قليل.. عرض سوق الكانتو الحلقة 25 على شاشة قناة DMC

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24.. نبوية القماش تتهم شقيقها بتبصيم والده وهو ميت

فيما أخبرت راوية رشاد "فتحي عبد الوهاب" بأقوال المحامي الذي ظهر حديثا في الحلقة 25 من سوق الكانتو، أنها ترفض امتلاك اي شئ ليس من حقها وأنه في حال صدق كلام هذا المحامي بأنها ليس لديها أملاك في سوق الكانتو فستتنازل عنه على الفور.

وسرعان ما يرفض رشاد كلام راوية عن تنازلها عن أملاكها في سوق الكانتو، وأكدلها أن الحجة معهم ومختومة بالختم الحكومي ولا شك نهائي في أحقيتهم في السوق.

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