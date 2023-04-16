الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24.. نبوية القماش تتهم شقيقها بتبصيم والده وهو ميت

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

تشهد الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو الذي يعرض على قناة دي إم سي يوميا أحداث صادمة لكل المشاهدين.

 

ومع تواتر الأحداث والمشكلات في سوق الكانتو ذهبت نبوية القماش التي تؤدي دورها سلوى عثمان في سوق الكانتو، إلى أخيها محمود البزاوي لمسائلته حول حقها وحق طه القماش وأخوته في الدكان.

 

وانفعل محمود البزاوي عليها وأخبرها أن الدكان حقه وورث والده "عبد العزيز مخيون"، إلا أن نبوية أخبرته أنها تعرف شخصيته جيدًا وأنها على دراية بما فعله في أخذ الميراث بطريقة غير شرعية.

 

قالت نبوية: " انا عمالة أقلبها في دماغي مش مقتنعة ان ابويا كتبلك الورث ومفيش قدامي غير إنك بصمت ابوك وهي ميت بين ايدين ربنا على الورث، وأنا هجيب حقي ومش هسكت وهقول لطه".

 

إلا أن عبد العزيز مخيون هددها وأخبرها أنها اذا فعلت هذا وعلم طه القماش بالأمر سيكون له تصرف آخر .

 

تدور أحداث «سوق الكانتو» عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تتحول حياته بعد وفاة جده حسانين القماش «عبد العزيز مخيون»، كما تنشأ بينه وبين فتاة يونانية الأصل قصة حب ولكنها تشهد العديد من العقبات.

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