بعد قليل.. عرض سوق الكانتو الحلقة 25 على شاشة قناة DMC

تبدأ أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين في تمام الساعة 9 مساءً على شاشة قناة "دي إم سي".

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وتعرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 يوميا في الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة دي إم سي، ومن المقرر أن نشاهد أحداثا جديدة حول مصير وضع الميراث الذي اختلسه محمود البزاوي من أسرته وهم أخوته وعائلة طه القماش.

مواعيد عرض سوق الكانتو

وتأتي الإعادة الأولى لمسلسل "سوق الكانتو" الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "سوق الكانتو" أحد مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية التي تنافس بقوة في رمضان 2023.

المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.