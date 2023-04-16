المصور أحمد عواد يفوز بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصوريين الصحفيين

فاز المصور أحمد عواد، بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصورين الصحفيين، فرع الصحافة الرياضية.

وحضر تسليم الجائزة عدد من الإعلاميين والصحفيين والمصورين وذلك خلال الحفل الذي نُظم بساقية الصاوي.

وكانت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين قد نظمت معرض صور "مسابقة مصر لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

ومن المقرر أن يتم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.