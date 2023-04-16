الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

المصور أحمد عواد يفوز بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصوريين الصحفيين

المصور أحمد عواد
المصور أحمد عواد

فاز المصور أحمد عواد، بالمركز الأول في مسابقة شعبة المصورين الصحفيين، فرع الصحافة الرياضية.

وحضر تسليم الجائزة عدد من الإعلاميين والصحفيين والمصورين وذلك خلال الحفل الذي نُظم بساقية الصاوي.

وكانت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين قد نظمت معرض صور "مسابقة مصر لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

ومن المقرر أن يتم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.

المصور أحمد عواد

الأكثر قراءة

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازات العيد

هل يتم صرف معاش مايو قبل العيد؟.. الدستور تجيب

الضرائب تطالب الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة من الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة

"iTi" يعلن عن برنامج "سفراء التكنولوجيا" بمجال اختبار البرمجيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى