السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في السودان

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أعربت الجامعة العربية عن قلقها إزاء التطورات في السودان، وذلك بحسب خبر عاجل عرضته فضائية القاهرة الإخبارية. 

وكان الجيش المصري قال إنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.

وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية".

وأضاف: "وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وتابع: "وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية".

وجرى في وقت سابق من اليوم تداول مقطع فيديو لجنود مصريين في مدينة مروي بشمال السودان.

 

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