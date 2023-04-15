رئيس الوزراء يكلف الدكتور شريف وديع بمتابعة الحالة الصحية للنائب محمود بكرى

كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الدكتور شريف وديع، لمتابعة الحالة الصحية للنائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسن صحته، بالتعاون مع الأطباء المسئولين عن علاجه وبالتواصل مع شقيقه النائب مصطفي بكري.

وقد أبدى الفريق المعالج تخوفه على حياة المريض حال نقله للعلاج بالخارج بسبب وضعه الصحي الحالي.

ويرقد النائب محمود بكري منذ أكثر من شهر، حيث يعاني من التهاب رئوي وخلل في المناعة أديا إلى تداعيات عديدة مما استدعى احتجازه في العناية المركزة بعد أن فقد الوعي.

وقد جرت اتصالات عديدة من كبار المسئولين والوزراء والنواب والإعلاميين والشخصيات العامة للاطمئنان على صحته.