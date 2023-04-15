زلزال بقوة 4.57 ريختر يهز الغردقة

شعر سكان مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بهزة أرضية

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت هزة أرضية على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق الغردقة.

وأوضح المعهد فى بيان، أن وقت حدوث الهزة هو 1 و58 صباحا، وقوتها 4.57 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 27.50، وخط طول 43.07، وعمق 23.42.

وأكد المعهد، أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، ولم يرد ما ايفيد وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.