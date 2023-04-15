باحث فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف أسرارًا مهمة عن الكتيبة 101

كشف ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أسرارًا في غاية الأهمية عن الكتيبة 101، قائلاً: “إن الكتيبة 101 كانت تدير مواجهة العمليات الإرهابية مع وجود مكتب جمع المعلومات من قبل المخابرات الحربية؛ لمواجهة خطط التنظيمات الإرهابية وتحركاتها على الأرض”.

وأضاف ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مسلسل الكتيبة 101 كشف ما جرى على الأرض في سيناء ومواجهة الجماعات المتطرفة.

وأوضح أن المسلسل تناول الفترة من 2013 وحتى 2016، وهي الفترة التي شهدت عمليات كمين الرفاعي وكرم القواديس، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة والأهالي في سيناء أجهضوا عمل الجماعات المسلحة في ذلك التوقيت، وتم القضاء على زعيم التنظيم أبو دعاء الأنصاري.