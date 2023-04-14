يبحث أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 2023 حيث أعلنت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عن جداول التي تنظم سير الامتحانات لكافة المراحل التعليمية وذلك عقب وضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية للامتحانات لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة في كافة المواد الدراسية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 2023

أكدت كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات أن امتحانات طلاب صفوف النقل ستبدأ يوم 6 مايو 2023 عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 والذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الحالي في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الخميس 4 مايو 2023 سيكون أخر أيام دراسة للفصل الدراسي الثاني لجميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والذي بدأ يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية 98 يوما عقب حذف الاجازات والأعياد.

موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب الإعدادية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم انطلاق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات خلال الفترة من 14 - 25 مايو المقبل وفقا للخطة الزمنية المعلن عنها للعام الدراسي الحالي وذلك للاستعداد لإجراء امتحانات طلاب الثانوية العامة.

ونفت الوزارة كافة الشائعات الخاصة بشأن تقديم موعد إجراء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر ابريل وأمدت أن الامتحانات في مواعيدها المعلن عنها مسبقا خلال شهر مايو وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وناشدت أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 2023 وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو 2023 وتنتهي يوم 13 يوليو 2023.

فيما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية العلمية بجميع أنواعها يوم 20 مايو المقبل على أن تبدأ امتحانات النظرية يوم 27 مايو المقبل.

اقرأ أيضا

مديريات التعليم تعتمد جدول امتحانات الترم الثاني