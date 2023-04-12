اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للنقل والشهادة الإعدادية في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والشهادة الإعدادية.

وتبدأ الامتحانات يوم 6 مايو 2023 وتنتهى 24 من نفس الشهر ، لتبدأ بعدها امتحانات متخلفى الدور الأول للشهادة الإعدادية في الفترة من 25 إلى 31 مايو المقبل.

وأوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم 6 مايو وتستمر حتى 15 مايو ، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 7 مايو وحتى 16 مايو ، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول و الثاني الإعدادي في الفترة من 10 إلى 15 مايو 2023، وأولى وثانية إعدادي " مكفوفين " في الفترة من 10 إلى 16 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي" عام ومهني ومكفوفين ونور أمل " يوم 18 مايو وتنتهى 24 من نفس الشهر

في حين تبدأ امتحانات الصفين الأول الثانوي العام في الفترة من 13 إلى 22 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في الفترة من 14 إلى 23 مايو المقبل ، مؤكدا بأنه تم مراعاة الإمكانيات المتاحة لجميع المدارس عند وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والقطاعات والمرافق، قد أنهت استعداداتها لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

مشيرا إلى توجيهاته برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية من خلال منظومة عمل متكاملة لإدارة مثل تلك الملفات ،والتي ترتكز على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم بمختلف القطاعات وليس بشكل استثنائي أو موسمي مؤقت مرتبط بمناسبة أو حدث ما، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع المواقف والأحداث الطارئة.