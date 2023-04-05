الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس السنطة لمتابعة الامتحانات الشهرية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

انتظمت اليوم الدراسة في جميع مدارس الغربية، وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بمدارس المحافظة، وذلك تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا.


وخلال متابعته لمدارس قرى إدارة السنطة التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة العقيد عبد الحليم السباعي الإعدادية بمسهلة، حيث قام بمتابعة سير امتحانات الشهور بعدد من الفصول، للإطمئنان إلى انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما اطمأن لتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه، والمعمل وحجرات الأنشطة والمكتبة، وسلامة التغذية المدرسية.

تفقد وكيل الوزارة مدرسة عبد الغني علي بخيتة للتعليم الأساسي، حيث قام بمتابعة سير امتحانات الشهور بعدد من الفصول بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، للاطمئنان إلى حسن سيرها وسير والعملية التعليمية بالمدرسة، كما اطمأن لتوافر وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، وانضباط المدرسة ونظافتها، ونظافة دورات المياه، والمعمل وحجرات الأنشطة والمكتبة، وسلامة التغذية المدرسية.

وخلال المتابعة بالمدرسة، شهد وكيل الوزارة أعمال الصيانة الشاملة التي تتم بأحد مبان المدرسة، حيث اطمأن إلى حسن سير العمل، وتحقيق معدل نسبة الإنجاز وفق المخطط الزمني، وتأمين المبنى تماماً، وتوافر وسائل السلامة به، حفاظاً على جميع الطلاب والعاملين.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة مسهلة الابتدائية الجديدة، يرافقه يسر عبد الغني، مدير عام إدارة السنطة التعليمية، حيث شهد تكريم الشهيد عبد الحليم أحمد الجندي، وقام بتغيير وتركيب اسم المدرسة الجديد، تمجيداً وتكريما للشهيد عبد الحليم الجندي، الذي قدم روحه وحياته فداء للوطن، ثم قام بتكريم أبناء الشهيد البطل، وتسليمهم هدايا قيمة وشهادة تقدير، تكريما لشجاعة وفداء والدهم الشهيد البطل عبد الحليم الجندي.

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