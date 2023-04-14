الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مولود أوغلو: الوجود التركى فى سوريا هدفه منع انقسام الدولة

مولود أوغلو
مولود أوغلو

قال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن مصر وتركيا هدفهما إنعاش الوحدة السياسية في سوريا، ووحدة الأراضي السورية أكثر من الآخرين، خاصة أن دمشق دولة مجاورة، وأي شيء في سوريا يؤثر بشكل مباشر على أنقرة، ولذلك هناك ضرورة لمكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى سوريا.

 

وأضاف "أوغلو"، خلال تصريحاته مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الوجود التركي في سوريا هدفه منع انقسام سوريا، ومنع تسرب الإرهاب إلى الاراضي التركية في نفس الوقت.

 

كما أكد وزير الخارجية التركي، أن إنعاش العلاقات المصرية التركية كان له تأثيرً إيجابي كبير على المنطقة، مشيرًا إلى أن الأفكار المصرية التركية حول القضية الفلسطينية متطابقة إلى حد كبير.

 

وأوضح أن مصر وتركيا تريدان استقرار ليبيا، لافتًا إلى أن مصر وأنقرة قد تقومان بتدريب الجيش الليبي الموحد، ولكن الأهم هو المسار السياسي الليبي. 

 

وأشار إلى أن أنقرة تعمل على تقوية العلاقات المصرية التركية ، خاصة في ملف الهجرة الغير شرعية ومكافحة الإرهاب من أجل إبعاد المخاطر عن المنطقة.

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