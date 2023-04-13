الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمرًا وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثانى
قيادة الجيش الثانى

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة باستمرار فتح قنوات التواصل مع شيوخ عواقل شمال سيناء، استقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عدداً من شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة شمال سيناء، كما شارك الشيوخ والعواقل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الإفطار بقطاع تأمين شمال سيناء.

وألقى اللواء أح/ محمـد عبدالرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول/ محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للشيوخ والعواقل، مؤكداً أنهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء، أن جميع أبناء القبائل يقفون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة فى معركة البناء والتنمية بعد النجاحات التى تحققت فى القضاء على الإرهاب البغيض وعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء.

كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل لخطة التنمية الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لتنمية سيناء، كذلك مشاركتهم مع القوات المسلحة فى استكمال تطهير الأرض من العبوات الناسفة وما تبقى من مخلفات الحروب ومخازن الدعم اللوجيستى للعناصر الإرهابية، حيث يشارك أبناء القبائل عناصر المهندسين العسكريين فى أعمال البحث والتفتيش وقص الأثر؛ للتأكد من تطهير كافة الأراضى بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد للإنطلاق فى تنفيذ كافة المشروعات التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء سيناء الذين عانوا وتحملوا الكثير أثناء معركة القضاء على الإرهاب.

الأكثر قراءة

مباحثات بين مصر وتركيا برئاسة وزيرى الخارجية: تناولت العلاقات الثنائية

قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمرًا وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

"الهشاشة الرقمية" تدفع تايوان إلى البحث عن حلول عبر الأقمار الصناعية

وزيرا الرى والكهرباء يستعرضان خطة استخدام الطاقة المتجددة فى رفع المياه وترشيد الاستهلاك

"مدبولى" يتابع مع وزير الصحة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات

الجامعة العربية ترحب بعودة العلاقات بين قطر والبحرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

خالد عكاشة

مناورات الصين العسكرية وموقعها من حلبة التنافس الدولى

محمد العسيري

ميلاد جديد لهشام الجخ

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح