الغيابات تضرب الأهلى قبل مواجهة فاركو

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرا مغلقا، مساء اليوم الخميس، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة فاركو ضمن الأسبوع الـ25 من بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر ليلة المباراة وتشهد غياب عمرو السولية ورامي ربيعة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم للإصابة في نهائي كأس مصر.

وقد تشهد القائمة عودة محمود متولي وأيمن أشرف ومحمد فخري ومحمد أشرف لتعويض النقص العددي الذي يعاني منه الفريق مؤخراً.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد استأنف تدريباته، مساء أمس، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.