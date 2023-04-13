الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.. محمد رمضان يعثر على بلال شامة

مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة

يتابع الملايين من مشاهدي الدراما الرمضانية ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21 المذاع عبر شاشة قناة dmc خلال شهر رمضان المبارك والذي يحظى على ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعون تطورات الحلقات والتي عادة ما تنتهي بحدث مثير يجعل المشاهدين ينتظرون الحلقة المقبلة في شغف.

ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21

شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21 للفنان محمد رمضان خروج جعفر براءة من قضية المخدرات عقب تفريغ كاميرات المطار ورغبة في فتح صفحة جديدة مع عائلة حمادة فتح الله لمعرفة مكان ابنه المخطوف ولكنه فوجئ برفض شوقي طلب الصلح ورغبة في استمرار العداوة بينهما.

كما تناولت أحداث مسلسل جعفر العمدة اللقاء الذي جمع بين دلال زوجة جعفر العمدة و بلال شامة الذي خطف ابنه الرضيع عبد الجواد وتبين أنها هى التي حرضته على ذلك من 19 سنة وعرض عليها 5 ملايين جنيه مقابل عدم إخبار جعفر بالحقيقة و 5 ملايين أخرى مقابل معرفة مكان تواجد ابنه و 5 ملايين اخرى مقابل قتله والتي وافقت على عرضه.

وانتهت الأحداث بمفاجأة كبرى حيث وجد جغفر العمدة بلال شامة عند سيف أثناء تواجدهما معا في شقته هروبا من مشاكل أهله.

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وتدور أحداث المسلسل حول رجل أربعيني يعيش في حى السيدة زينب يجمع على ذمته 4 سيدات ويمتك شركات مقاولات ويوجد بينه وبين عائلة فتح الله خلاف بسبب جريمة قتل خطأ منذ 19 سنة مما جعل عائلة فتح الله تخطف ابنه الرضيع.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل الفنان محمد رمضان جعفر العمدة عبر شاشة قناتي dmc و dmc drama في مواعيد مختلفة لتتناسب مع مواعيد كافة طبقات المجتمع حيث يعرض عبر شاشة dmc في تمام الساعة 10:15 مساءا ويعاد في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 9:45 صباح اليوم التالي.

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فيما يعرض عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة 6:15 مساءا والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والثانية الساعة 12:00 ظهرا فيما يعرض عبر منصة watch it في تمام الساعة 6:20 مساءا.

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