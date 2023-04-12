الحلقة 22|موعد عرض وإعادة مسلسل جعفر العمدة بعد العثور على بلال شامة

مسلسل جعفر العمدة من المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال موسم رمضان 2023 ويتصدر البحث عن مواعيد عرضه ومواعيد الاعادة خاصة مع زيادة سرعة وتيرة الأحداث، وقرب وصول جعفر العمدة لابنه عبد الجواد المخطوف منه منذ 19 عام، وفي هذه الأثناء تتشاب الخيوط ليصل الجمعور للخائن الذي ساهم في خطف الابن وصعق الجمهور عندما علموا أن دلال "ايمان العاصي" هي من تعاونت مع بلال شامة للخطف.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة

واشتعلت احداث مسلسل «جعفر العمدة» وانتهت الحلقة ال21 التي عرض اليوم الأربعاء، على مواجهة نارية ستكون بين محمد رمضان وبلال شامة في الحلقة المقبلة 22، والتى من المتوقع أن يعرف من خلال أن سيف نجله.

انتهت الحلقة عندما كان يتواجد محمد رمضان مع «سيف ــ أحمد داش»، تفاجأ بطرق الباب ليجده بلال شامة وتنتهي الحلقة على ذلك، كما شهدت الحلقة ال 21 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية، وبعد انتهاء عرضها يتسأل الجمهور خاصة من فاتهم عرضها وقت الإفطار كثفوا البحث عن موعد الإعادة

موعد عرض وإعادة مسلسل جعفر العمدة

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة اذ يتم عرض مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما يعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرا.

تردد قناة دي إم سي لمشاهدة جعفر العمدة على النايل سات

التردد: 12092.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويضم مسلسل جعفر العمدة عدد كبير من نجوم الفني بجانب الفنان محمد رمضان، أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.