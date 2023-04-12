"جعفر العمدة" الحلقة 21.. ما الذي حدث بين رمضان وشوقي في الصلح؟

دار حوار بين شوقي فتح الله ومحمد رمضان في الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة بعدما أثر الأخير أن يقوم بمصالحته وصعد له في منزله من أجل الصلح ومعرفة أين ابنه الذي تم اختطافه منذ ١٩ عاما أثناء ولادة مي كساب زوجته الأولى له في المستشفى.

جعفر العمدة الحلقة 21

وقال جعفر: "أنا سكت عن اللي حصل لأهلي في غيابي وروحت لحد أبوك عشان نتصالح لكن أنت مكبرتنيش ونزلت بس أنا كبرتك وطلعتلك.. ابني فين يا شوقي؟".

ليرد عليه: "وأنا أية يضمن لي لما أقولك متعملش حركة غدر بعدها" فيقول رمضان: "فكر في الضمان اللي أنت عايزه وأنا سداد" ليقول له شوقي: "فكر أنت في الضمان اللي يخليني أطمن وأقولك أنا مش مستعجل أنا في شهر عسل مع بنت خالك".

لتضع لهم وداد "جوري" بكر التي تجسد دور بنت خالته والزوجة السابقة لشقيقه سيد النجم "أحمد فهيم" والتي خلعته منذ شهور وقامت بالزواج من شوقي ليقول لها رمضان: "القهوة أشربها في عزاكي عن قريب يا وداد".

واستقبلت أمه خبر الصلح بالندب: "أنت رايح تصالحهم بعد ما بهدلونا في الحارة" ليرد: "أخذ الحق حرفة وكل وقت وله آذان"، لكونه يفضل الآن الصلح مع عائلة فتح الله من أجل معرفة أين ابنه فقد سبق وأخبره شوقي أنه من خطف ابنه وهو الوحيد الذي يعرف أين هو الآن.

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.