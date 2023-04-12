الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«جعفر العمدة» الحلقة 21.. الفرحة تُسيطر على أهالي السيدة زينب مع عودة «جعفر»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

بدأت منذ قليل، أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل “جعف العمدة”، حيث يخرج محمد رمضان “جعفر” من السجن بعد إخلاء سبيله وسط فرحة أهالي حي السيدة زينب وفرحة زوجاته الأربعة ووالدته.

تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة

وسيطر الخوف على عائلة “فتح الله” باستثناء “كارم”، وظهر الذعر على فتح الله وهو يخاطب نجله: "جعفر خرج وهينتقم مننا كلنا والدم هيسيح أنت إزاي مش قلقان كدة" ليرد “كارم”: "لا مش هيعمل حاجة وأنا أضمن لك دا".

ووقف “جعفر” في وسط الحارة دون كلام وبدأ في توزيع نظراته على أهالي المنطقة قبل أن ينصرف في صمت، وحين سألته أمه عن حق شقيقه “سيد” رد عليها قائلًا: “لكل وقت أذان”.

وفي وقت سابق زار شوقي فتح الله رمضان في السجن وأخبره أنه الذي خطف ابنه منذ ١٩ عاما وهو الوحيد الذي يعرف أين هو الآن.

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المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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