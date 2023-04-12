"جعفر العمدة" الحلقة 21.. شامة يهدد إيمان العاصى بإفصاح سر خطف نجل رمضان

هدد بلال شامة "مجدي بدر" إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بأنه سيخبر جعفر العمدة بأنها السبب في خطف نجله من مي كساب الذي تم اختطافه منذ ١٩ عامًا أثناء ولادته في المستشفى، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21.

وقالت له إيمان: "شكلك نسيت آخر مرة قابلتك قولتلك فيها إيه" ليرد: "فاكر بس الدنيا بتغير وبتزهق عايز أقولك على اللي في نيتي أنا هقول لجعفر على كل حاجة واحكيله الحوار".

لتقول له: "مش هيصدق لأن معندكش اللي يثبت" ليرد: "جعفر مستعد يصدق أي حاجة وليه جعفر وشوقي وكارم موجودين هنتفق لما أشوفك".

وفي الحلقة السابقة اتضح أن دلال إيمان العاصي هي المسئولة عن خطف ابنه منذ ١٩ عامًا، إذ ظهر بلال شامة "مجدي بدر" الذي سبق وخطف ابنه وهو يتصل بها.

وقال لها: "أهلًا باللي خلتني أخطف ابن جعفر العمدة من ٢٠ سنة أزيك يا دلال انتي نسيتي ولا إيه" لترد العاصي عليه بصدمة: "مين بلال شامة" وتنتهي الحلقة العشرون من المسلسل على ذلك الحدث.

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمرعدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.