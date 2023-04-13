شافكي المنيري: مسلسل "رسالة الإمام" عمل درامي رائع ومهم

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن مسلسل رسالة الإمام عمل درامي رائع ومهم، معقبة: "أتوقف كثيرًا عند عدد من المقولات التي أجد أنها مهمة وملهمة".

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري، خلال تقديمها برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أحد المقولات تقول أنه لابد أن يدون العلم، لأنه كلما حرصنا على تدوين العلم وغابت القلوب وبعدت القلوب، بقيت السطور لتخبر الأجيال المقبل، معقبة: "العلم لا يغيب أبدًا، البشر تتغير وتذهب أمم وتأتي غيرها، لكن يبقى العلم".

وأوضحت الإعلامية شافكي المنيري، أن من هنا تكمن أهمية المسلسل لأنه يمثل عمل فني ملهم، معقبة: "تزيد إحساسك بالحرص على العلم وتدوين كل معلومة، حيث من الممكن الرجوع إليها وتكون مفيدة".

وأشارت إلى أنه عند الرجوع للعلماء والقامات في القدم، نجد أن الزمن لا يبعد كثيرًا، حيث من الممكن أن يتطور لكن تبقى الأساسيات كما هي، لافتة إلى أن هذه هي قيمة الدراما، أنها تقدم كما تقدم التسلية والترفيه، فهي تقدم أيضاً المحتوى المحترم كما يفعل مسلسل رسالة الإمام.