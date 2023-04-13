الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الناقد الفنى رامى متولى يكشف أسباب نجاح مسلسل «جعفر العمدة»

الناقد الفنى رامى
الناقد الفنى رامى متولى

أوضح الناقد الفني رامي متولي، سبب نجاح مسلسل “جعفر العمدة”، جماهيريا وتصدره التريند، قائلا: "إن الجمهور المصري يحب شيئين رئيسيين البطل الشعبي، والانتقام".

 

وأضاف الناقد الفني رامي متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذي تقدمه الاعلامية شافكي المنيري، أن البطل الشعبي يعكسون فيه كل مشاكلهم وانتصاره يعتبر انتصارهم، لافتا إلى أنها تيمة متواجدة في المسرح المصري، وانتقلت من المسرح إلى السينما، ومن السينما إلى التلفزيون. 

 

وأوضح أن البطل الشعبي والانتقام من أكثر الأشياء التي تجعل الجمهور المصري يلتفت إلى العمل الفني، لافتا إلى أن العمل الفني يجب أن يوظف هذين الشيئين بشكل جيد، حتى يستطيع أن يحظى العمل الفني بالمتابعة. 

 

وأشار إلى أن طريقة كتابة المسلسل متسقة مع نوعه، لافتا إلى أن المسلسل مكتوب بحيث يصنع عالم شبه خيالي ليس موجود من الأساس على أرض الواقع وهو ما يعتبر جزء من جاذبيته.  

 

ومسلسل “جعفرالعمدة” من بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصى، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

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