باحث سياسى: الشركات الغربية قد تتوقف عن التعاون مع روسيا

قال الدكتور رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي، إنه لابد من التفرقة بين الجانب الاقتصادي والسياسي للعقوبات الأوروبية على أوكرانيا.

وأكد "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن فرضت عقوبات اقتصادية على الجانب الإيراني، وبالتالي روسيا ليست الدولة الأولى التي فُرض عليها تلك العقوبات.

العلاقات الروسية الأوروبية

وأضاف في حديثه، أن الشركات الغربية قد تتوقف عن التعاون مع روسيا؛ نظرًا لما تمتلكه هذه الشركات من مصالح كثيرة مع دول أوروبا أكثر من مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مع روسيا.