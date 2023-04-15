4 خرافات شائعة.. الكاجو وجبة خفيفة أم خيار غير صحي؟

يعد الكاجو من أكثر المكسرات شهرة وتنوعًا، وهو معروف بقوامه الكريمي ونكهته اللذيذة، فهو ليس مجرد وجبة خفيفة شهيرة ولكنها أيضًا مكون رئيسي في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، من البطاطا المقلية إلى الكاري إلى الحلويات.

الكاجو ليس فقط لذيذًا، ولكنه يقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن يكون بديلاً رائعًا للدهون والبروتينات الحيوانية.

ومع ذلك، مثل العديد من الأطعمة الأخرى، فإن الكاجو محاط بالأساطير والمفاهيم الخاطئة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الارتباك حول قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية المحتملة. على الرغم من بعض الشائعات التي تشير إلى أن الكاجو ضار، فلا داعي للقلق إلا إذا كان لديك حساسية من المكسرات.

الخرافة الأولى: يسبب الكاجو زيادة الوزن

إن الأسطورة القائلة بأن الكاجو يسبب زيادة الوزن ليست دقيقة تمامًا، الكاجو من الأطعمة عالية السعرات الحرارية، حيث يوفر 100 جرام من الكاجو حوالي 553 سعرة حرارية، ومع ذلك فإن دمج كميات معتدلة من المكسرات، بما في ذلك الكاجو في نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في الواقع في إدارة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكاجو مصدرًا جيدًا للدهون الصحية بما في ذلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي ثبت أن لها تأثيرًا إيجابيًا على صحة القلب ومستويات الكوليسترول.

في حين أن الكاجو غذاء عالي السعرات الحرارية، فإن دمج كميات معتدلة منه في نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون مفيدًا في الواقع لإدارة الوزن والصحة العامة، ومع ذلك مثل أي طعام، من المهم أن تستهلك الكاجو باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

الخرافة الثانية: يزيد الكاجو من مستوى الكوليسترول

هناك بعض الحقيقة في هذه الأسطورة، لكن من المهم فهم السياق. حيث أن الكاجو منتج نباتي ولا يحتوي على الكوليسترول، حيث يوجد الكوليسترول فقط في المنتجات الحيوانية، ومع ذلك، في حين أن الفيتوسترولس عبارة عن مركبات نباتية تشبه بنيوياً الكوليسترول، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير على مستويات الكوليسترول في الجسم.

لذلك في حين أن الكاجو نفسه لا يحتوي على الكوليسترول، إلا أن محتواه العالي من فيتوستيرول يمكن أن يكون له تأثير على مستويات الكوليسترول في الجسم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الكاجو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لذلك يوصى بتناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

الخرافة الثالثة: استهلاك الكاجو يرفع مستوى السكر في الدم

إنها أسطورة أن استهلاك الكاجو يرفع مستويات السكر في الدم، في الواقع، يعتبر الكاجو مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبروتين والألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) للكاجو منخفض نسبيًا عند 25، ما يعني أن الجسم يمتصها بشكل أبطأ ولا تسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الكاجو يعد إضافة صحية لنظام غذائي متوازن، إلا أنه يجب على مرضى السكري مراقبة تناولهم لجميع الأطعمة والتشاور مع مقدم الرعاية الصحية للحصول على نصائح شخصية حول إدارة مستويات السكر في الدم.

الخرافة الرابعة: تناول الكاجو يسبب ظهور حب الشباب

لا يوجد دليل علمي يدعم الادعاء بأن تناول الكاجو يسبب حب الشباب في الواقع، يحتوي الكاجو على عناصر غذائية مثل السيلينيوم وفيتامين C، والتي ثبت أنها تعزز صحة الجلد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدهون الصحية الموجودة في الكاجو أن تساعد في تقليل الالتهاب، والذي غالبًا ما يكون عاملاً مساهماً في تطور حب الشباب.