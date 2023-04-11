السفيرة منى عمر تكشف اهتمام الدولة المصرية والسودانية بتقديم الدعم للمرأة المصرية

أوضحت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهم مواطن القوة في العلاقة المصرية السودانية، قائلة: "إن العلاقة المصرية السودانية علاقة خاصة تجمع دولتين، وأعتقد أنه لا يوجد فى القارة الإفريقية ولا المنطقة العربية أى دولتين بينهما الأواصر المتواجدة بين مصر والسودان".

وأكادت السفيرة منى عمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الدولتين تجمعهما علاقة مصاهرة ونسب، لافتاً إلى أنه يوجد بعض الأسر التي تمتلك جزءًا منها، حيث توجد أسر منها فى السودان وجزء منها فى مصر والعكس، كما أن الحدود طبيعية يسهل معها التنقل حتى المنافذ التى تمت إقامتها لتسهيل إجراءات الانتقال.

وأشارت منى عمر إلى أن العلاقات ترجع لكل العصور السابقة، لافتة إلى أن العلاقات مع السودان منذ أيام الفراعنة، ويوجد تشابه فى كثير من الآثار الموجودة فى الدولتين بما يدل على أنهما شبه دولة فى هذه الفترة.