الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19|الضابط "نور" يعود للكتيبة ويستعد للقبض على "حكيم"

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكتيبة 101، عاد الرائد "نور"، الذي يقوم بدوره عمرو يوسف، إلى العمل، بعد انقطاعه عدة شهور بعد إصابته في معركة الشيخ زويد، التي حاول الإرهابيون تحويلها إلى أول إمارة إسلامية، وعلى أثرها ظل "نور" ما بين المستشفى والعلاج المنزلي عدة أشهر.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكتيبة 101 

وفاجأ الضابط "نور" زملائه في الكتيبة 101 بعودته مرتديًا الزي العسكري، وقابلوه بحفاوة كبيرة، وأخبره الضابط "إبراهيم"، الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني، أنه كان يتوقع عودته خلال فترة قصيرة لكنه لم يعرف الموعد تحديدًا، فأخبره أن أجازته المرضية لا تزال مستمرة لعدة أيام أخرى، إلا أنه لم يستطع الانتظار وجاء لمفاجأتهم، وأكد لهم أن شديد الحماس لعودته للعمل مرة أخرى.

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الحلقة 18 مسلسل الكتيبة 101.. الضابط نور حزين لعدم القتال نتيجة الإصابة

وأخبره زملائه أنه يحضرون لمداهمة جديدة ضد العناصر التكفيرية، وأن الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، سيقوم بتوزيع المهام عليهم، والتي من المتوقع أن تكون تلك المداهمة للقبض على "حكيم" أو الطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، بعد نجاحهم في القضاء على 6 عناصر إرهابية، والقبض على ثلاثة آخرين، وأخبرهم "نور" أنه مستعد لأي شئ.

الضابط "خالد": نريد "حكيم" حيًا

وبالفعل عرض الضابط "خالد" الإحداثيات التي وصلت إليه عن المكان المتوقع اختباء "حكيم" فيه، على قائد الكتيبة، الذي يقوم بدوره عمر زهران، وأخذ الأوامر منه بالتحرك إلى هذا الموقع مع مجموعة العمل الخاص، واتفق "خالد" مع ضباط العمل الخاص على طريقة الهجوم على المزرعة النائية التي يختبئ بها "حكيم" وأنه يريده حيًا، فأخبره "نور" أنه سيكون له ما يريد.

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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16|"حكيم" يقود الهجوم الإرهابي على الشيخ زويد

ويذكر أنه في الحلقات السابقة، نجح "حكيم" في الاختفاء المفاجئ عن أعين قوات الجيش، وكذلك العناصر الإرهابية، بعد معركة الشيخ زويد، وذلك خوفًا من رد فعلهم على ما تسببه لهم في خسارة فادحة في صفوفهم، إذ أنه كان هو المسئول على الجناح العسكري وقاد التنظيم وقت المعركة وفي النهاية تسبب له في الهزيمة، وبناء على ذلك خطط الإرهابيين "أبو دعاء" و"أبو أسامة" على قتل زوجته لكي لا يهرب ويدرك أن مصلحتهم واحدة، وعليهم أن يجعلوا تلك الضربة تبدو وكأن الجيش هو من قام بقتلها ليكون ولائه التام للتنظيم.

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