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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 18 مسلسل الكتيبة 101.. الضابط نور حزين لعدم القتال نتيجة الإصابة

الضابط نور
الضابط نور

استمرت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101 العديد في التصاعد وكان بين أحداثها المثيرة إصابة الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف، وذلك عندما وجده زميله الضابط إبراهيم غارقًا في الدماء وفي حالة إغماء وسط أعمالهم القتالية ضد الإرهابيين متخفيين في صفوفهم بمعركة الشيخ زويد.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18


وخلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 ، تم نقل الضابط إلى المستشفى وعمل الإسعافات الطارئة له حتى أفاق، وسط انهيار أسرته وعلى رأسهم والدته التي تجسد دورها الفنانة لبلبة وكذلك حبيبته الطبيبة منة وقد أخبره الطبيب أن هناك كسر بقدمه يحتاج إلى سبعة أشهر أجازة وراحة كاملة.

وعند حديثه الى أحد زملاؤه  قال له الضابط نور عندما لاحظ زميله علامات الحزن عليه قائلاً "الدكتور بيقولي سبع شهور وانا حاسي إنهم تسعة.. أنا زعلان إني مش حقاتل دلوقتي".

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 وأثناء حديثه مع حبيبته الطبيبة منة التي جاءت إلى المستشفى للاطمئنان عليه قال لها نور مازحًا أنها حسبما ترى إصابته وكيف أن فرص تعرضه لمثل هذه الإصابات بل والموت كثيرة، لذا خيرها أن تتركه في حال لم يناسبها هذا الأمر وأنها حينها لا لوم عليها، لترد الطبيبة بأنها تحبه ولا تستطيع الاستغناء عنه.

وكان قد جاء ضمن أحداث حلقة اليوم الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة صراخ أم الضابط نور الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف رغبة في الذهاب إليه خوفًا وقلقًا عليه وشعورها أنه قد أصابه مكروه قائلة "أنا عايزة اروح لابني العريش.. هو مامتش.. بس هو محتاجني".

مسلسل الكتيبة 101 يعرض بطولات الجيش المصري والكتيبة في سيناء من خلال عرضه ملحمة وطنية امتلئت بالأحداث والعديد  الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد الجيش المصري.

 

ابطال مسلسل الكتيبة 101 


المسلسل من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

 

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