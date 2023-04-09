الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكتيبة 101 الحلقة 18.. تبرز دور الإعلام في كشف محاولة التكفيريين لتحويل الشيخ زويد إلى سوريا والعراق

الكتيبة 101
الكتيبة 101

أظهرت الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101 عن دور الإعلام في كشف محاولة التكفيريين لتحويل الشيخ زويد إلى سوريا والعراق، من تفكك وتفشي الإرهاب والدموية وانعدام وجود الدولة.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وخلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 ظهرت الفنانة "نهال عنبر" وهي والدة الضابط خالد وكذلك هي واحدة من العاملين بمجال الإعلام في مبنى “ماسبيرو” وهي توضح لفريق إعداد البرامج وجوب تذكرة المشاهدين بأن ما ظهر في شوارع الشيخ زويد من رفع أعلام داعش السوداء وانتشار اتباعها في شوارع المدينة بالبنادق والجرينوف يقتلون من لا يسير على أهوائهم وينشرون الرعب بدعوى الدين ومشاهد الدم والعنف تشبه تمامًا تلك المشاهد التي أصبحت فيها سوريا والعراق.

وقد انتشر بالفعل تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية داخل هذه الدول وجعلها أطياف متحاربة إلى الآن، ما يعني أن الإرهاب واحد وأنه يقصد عدد من الدول العربية بهدف تفكيك وحدتها ووحدة الأمة العربية لكي يقصف شوكتها.

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مسلسل الكتيبة 101 

مسلسل الكتيبة 101 يظهر بطولات مصر وجيشها في التصدي للإرهاب في أخطر، ويظهر كيف نجحت مصر بالفعل في القضاء على هذا الإرهاب بفضل رجالها البواسل وعلى رأسهم رجال الكتيبة 101.

والمسلسل من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

 

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