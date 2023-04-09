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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101.. ما هي خطة الجيش في ضبط قادة التنظيم؟

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشفت الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة 101 عن تفاصيل خطة الجيش لتتبع قادة التنظيم الهاربين بعد معركة الشيخ زويد وهم أبو أسامة وأبو دعاء والدكتور وحيد.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18


جاءت خطة الجيش بمراقبة كافة أجهزة اتصالات اللاسلكي الخاصة بهم لكشف أماكن تواجدهم، وكذلك التعاون مع آهالي سيناء الذين يدلون بمعلوماتهم للجيش حول أماكن تواجد قادة هذا التنظيم.


وفي لافتة إنسانية تحمل العديد من المعان خلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18،  كشفت الحلقة عن تسمية الضابط إبراهيم عن تسمية ابنته "حياة"، وهو على اسم طفلة الأم الحامل التي سبق وأن أنقذها الضابط هي وزوجها من رصاصات التكفيريين أثناء معركة الشيخ زويد.

وقد أظهر مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 جهود القوات المصرية لضبط قادة التكفريين بعد اختفائهم وهم أبو أسامة وحكيم عقب معركة الشيخ زويد.

"الكتيبة 101" الحلقة 18.. اختفاء أبو أسامة وحكيم بعد معركة الشيخ زويد

الكتيبة 101 الحلقة 18.. العثور على الرائد نور تحت الأنقاض في معركة الشيخ زويد

احداث مسلسل الكتيبة 101

 

وكانت قد عرضت الحلقات السابقة هروب قادة التنظيم الإرهابي ومن بينهما أبو أسامة وأبو دعاء وكذلك الدكتور وحيد أو "حكيم" الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.


إذ ظهر على الدكتور وحيد علامات الرعب أثناء عملية الشيخ زويد واستبسال ضباط الجيش أمام الإرهابيين وسحقهم أياهم، وقال لأعضاء التنظيم أضربوا المنازل المفخخة وفر هاربًا.

وضرب أفراد الجيش ملحمة بطولية في القتال ضد الإرهابيين في معركة الشيخ زويد والتي وقعت عام 2015 والتي راح ضحيتها 300 شهيد.

 

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة. 
 

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