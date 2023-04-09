الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الكتيبة 101" الحلقة 18.. اختفاء أبو أسامة وحكيم بعد معركة الشيخ زويد

معركة الشيخ زويد
معركة الشيخ زويد

كشفت الحلقة 18 من مسلسل (الكتيبة 101) عن العديد من الأحداث إذ أظهرت كيف اختفى التكفريين أبو أسامة وحكيم بعد معركة الشيخ زويد، و هو ما جعل القوات المصرية تبذل جهودها للوصول إلى مكانهما والقبض عليهما.

وعرضت الحلقات السابقة هروب قادة التنظيم الإرهابي ومن بينهما أبو أسامة وأبو دعاء وكذلك الدكتور وحيد أو "حكيم" الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

ظهر على الدكتور وحيد علامات الرعب أثناء عملية الشيخ زويد واستبسال ضباط الجيش أمام الإرهابيين وسحقهم إياهم، وقال لأعضاء التنظيم أضربوا المنازل المفخخة في محاولات بائسة أخيرة للقتال أمام شجاعة الجيش المصري وسحقه التكفريين.

واختفاء قادة التنظيم الإرهابي عقب معركة الشيخ زويد جاء مناقضًا لوضعهما مع بدايتها إذ ومع بداية المعركة كان  يحرض التكفيري أبو دعاء وهو قائد التنظيم أتباعه على الاستمرار على هجومهم على مدينة الشيخ زويد وكمائنها بل وجعل الهجوم أكثر عنفًا ودموية قائلًا" في انتظاركم الحور العين".

وبدأت أحداث حلقة اليوم الحلقة 18 من مسلسل الكتيبة101 على توجيه قائد الكتيبة حديثه للضابط خالد الذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين قائلاً:"مش عايز مخلوق من الإرهابيين اللى شاركوا فى العملية الارهابية يهرب"، ليعده الضابط خالد بتنفيذ ذلك، كما يقول له أنه سيخبر اسرة الشهيد الضابط إدريس بنفسه عن خبر استشهاده.

وضرب أفراد الجيش ملحمة بطولية في القتال ضد الإرهابيين في معركة الشيخ زويد والتي وقعت 2015 والتي راح ضحيتها 300 شهيد.

والمسلسل يعرض بطولات الجيش المصري والكتيبة 101 في سيناء من خلال عرضه ملحمة وطنية امتلئت بالأحداث والعديد  الواقعية التي تشهد على بطولة أفراد الجيش المصري.

و"الكتيبة 101" من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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