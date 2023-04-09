الحلقة 18 من الكتيبة 101| الضابط "نور" ينتقل من العريش إلى القاهرة

عرضت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101، تمشيط دوريات الجيش لمنطقة الشيخ زويد للبحث عن العناصر التكفيرية التي نجحت في الهرب من قبضة الجيش، وضمن عمليات البحث كان الضابط "نور"، يجسد دوره عمرو يوسف، والذي كان مفقودًا بعد هجمات الجيش على العناصر التكفيرية التي حاولت السيطرة على مدينة الشيخ زويد ورفعوا علم "داعش" عليها، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ونجح الجيش في التصدي لهم وإعادة رفع علم مصر ليرفرف على أرجائها من جديد.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

وخلال عمليات البحث، نجحت القوات في العثور على الضابط "نور" تحت أنقاض أحد المباني التي تم تفجيرها خلال عمليات الاشتباك مع العناصر الإرهابية، وعندما رأي الضابط "إبراهيم"، الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني، وجه "نور" صرخ قائلًا: "إسعاف!"، لينتقل "نور" بعدها إلى مستشفى العريش، وهناك أكد الأطباء أن حالته بسيطة، لكن قام الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، بتقديم طلب لنقله إلى مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة.

وفي تلك الأثناء، كان أهل "نور" في غاية القلق، فكانت والدته، التي تقوم بدورها لبلبة، في حالة من الهستيريا لشعورها بفقدان ابنها، وكانت تنوي الذهاب إلى العريش للاطمئنان عليه، إلا أن والد "نور" وأخته منعوها من ذلك، ووعدها الوالد أنه بعد مرور ساعة إذا لم يصل لهم أي خبر عنه سيأخذها ويسافرا سويًا إلى العريش.

ولم تمر الساعة بالفعل، حتى اتصل الضابط "إبراهيم" بزميلهما "إسلام"، الذي يقوم بدوره إسلام جمال، والذي كان ووالدته جالسان مع أهل "نور"، وأخبره أن حالة "نور" جيدة وسيتم نقله إلى القاهرة، فعادت الروح إلى والدة "نور"، وأسرعت إلى مستشفى الجلاء العسكري لاستقبال ابنها هناك ولزيادة الاطمئنان على حالته.

كان "نور" فاقدًا للوعي عندما دخلت عليه والدته، لكنها ظلت تكثف من دعائها له، كما ظلت تحدثه لعله يفيق، وبالفعل أفاق وعاد إلى وعيه ليجده والدته بجواره تصرخ: "دكتور"، لتدخل الطبيبة "آمنة"، التي تقوم بدورها ميرنا نورالدين، وتخبرها ألا تقلق وأنها ستنادي الطبيب، والذي طمأنهم بدوره على حالته، لكنه في حاجة لتركيب شرائح ومساميره وعليه ألا يعود للعمل إلا بعد 6 شهور.