الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 18 من الكتيبة 101| شهادات المصابين في معركة "الشيخ زويد": نريد العودة إلى سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

قدمت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكتيبة 101، ملحمة تاريخية قام بها رجال القوات المسلحة بمساعدة قبائل أهالي سيناء ضد العناصر الإرهابية التي أرادت السيطرة على مدينة الشيخ زويد، وبالفعل رفعوا علم "داعش" عليها، إلا قوات الجيش نجحت في دحرهم وتنكيس علمهم ليرفرف العلم المصري من جديد، وتخليص الشيخ زويد من دمار العناصر الإرهابية خلال ساعات.

 

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 

في تلك الأثناء، اهتمت القوات المسلحة بتوثيق الهجمات والمداهمات التي قامت بها ضد العناصر الإرهابية، أيضًا سجلت ملحمة الشيخ زويد واستبسال أهلها الذين تعاونوا مع الجيش في القضاء على تلك العناصر، وجمعت كل تلك البيانات وعرضته في فيلم تسجيلي عن أحداث هذا اليوم وشهداء ومصابين تلك المعركة، التي أسفرت عن استشهاد العديد من الضباط والجنود، أيضًا مقتل الكثير من العناصر الإرهابية، وفرار قياداتهم التي كانت المحرك الأساسي لحركاتهم.

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"الكتيبة 101" الحلقة 18.. قائد الكتيبة: مش عايز مخلوق من الإرهابيين يهرب"

 

وخلال ذلك العرض، جلس الجنود لمشاهدة هذا الفيلم، فكانت كلمات أحد الجنود واسمه "وائل": "كانوا فاكرين انهم ممكن ياخدوها.. داحنا ناكلهم بأسنانا"، وتابع مع زميله أنه من المفيد عرض تلك المواد التسجيلية وجمعه في فيلم ليرى العالم ما يقدمه جنود مصر في سبيل أن تظل حرة، وفي سبيل دحض كل المحاولات التخريبية التي تحاول النيل منها.

يذكر أنه في الحلقة السابقة، تمكن أفراد القوات الخاصة من ضرب مركز القيادة للاتصالات والمعلومات، وهو ما مثل ضربة كبرى فى الشيخ زويد بدأ الإرهابيين فى الفرار، وعلى أثرها فر "أبو دعاء"، أمير التنظيم الإرهابي، وفرت باقي العناصر التكفيرية إلى جنوب الشيخ زويد، ولجوئهم إلى تفجير المنازل المفخخة في محاولات بائسة للفرار من يد الجيش، الذي لحقهم وحاصرهم باستخدام طيران الأباتشي، وكذلك ضرب عناصرهم ومنعها من دخول الكمائن.

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وبعد انتهاء الحلقة تم عرض لقطات حقيقية من المعركة والتي راح ضحيتها أكثر من 21 شهيدًا من قواتنا المسلحة، وعرض الصور الحقيقة لأبطال معركة الشيخ زويد، وكمين الرفاعي، وكمين الجورة، وغيرهما، كما اختتمت الحلقة بأغنية للفنان وائل الفشني بعنوان "ثابت يا بلدي" ومعها صور عديدة للجنود والضباط، والأغنية من كلمات وألحان نور عز العرب، توزيع  كريم عبد الوهاب.

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